荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 3D打印技術一日千里，在家具製作中愈見普及。由荷蘭設計品牌New Raw兩位創辦人Panos Sakkas及Foteini Setaki共同研發的限量版椅子Ermis，成功將塑料廢物轉化成為3D打印家 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 今日 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 今日 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 TREE推崇天然物料 傳承本土文化 今日 TREE推崇天然物料 傳承本土文化 你可能感興趣 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 今日 01:00 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 今日 01:00 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 TREE推崇天然物料 傳承本土文化 今日 01:00 TREE推崇天然物料 傳承本土文化 最新專欄文章 更多 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 今日 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 TREE推崇天然物料 傳承本土文化 今日 TREE推崇天然物料 傳承本土文化 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 今日 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 智能綠化新品 家居融入大自然 2022/05/14 智能綠化新品 家居融入大自然 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 2022/05/14 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 家具 歐元