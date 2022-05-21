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意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕

置業家居 2022/05/21

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15年前由西班牙著名建築師Patricia Urquiola，以維也納稻草結合地中海傳統工藝編織出來的Canasta系列，確立了意大利頂級傢俬品牌B&B Italia，開發全新戶外傢俬系列的里程碑。時

...

欄名 : 家居頭條

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