TREE推崇天然物料 傳承本土文化

【特別推介】除了以上回收再造的傢俬及家品設計外，本地家居生活品牌TREE，亦以愛地球為目標。品牌引入的傢俬、家品、燈飾以至餐具等，主要以森林管理委員會FSC認證的木材，或可循環再造的物料製成，同時傳承

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