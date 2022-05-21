TREE推崇天然物料 傳承本土文化 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 【特別推介】除了以上回收再造的傢俬及家品設計外，本地家居生活品牌TREE，亦以愛地球為目標。品牌引入的傢俬、家品、燈飾以至餐具等，主要以森林管理委員會FSC認證的木材，或可循環再造的物料製成，同時傳承 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 今日 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 今日 荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 今日 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 你可能感興趣 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 今日 01:00 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 今日 01:00 荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 今日 01:00 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 最新專欄文章 更多 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 今日 推動永續消費 再生傢俬為環保出分力 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 今日 意大利B&B Italia：Borea戶外系列 回收PET膠樽及電子屏幕 荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 今日 荷蘭New Raw：Ermis 3D打印椅 回收塑料廢物 智能綠化新品 家居融入大自然 2022/05/14 智能綠化新品 家居融入大自然 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 2022/05/14 德國Flower Pot 葡萄酒包裝紙內藏種子 家具