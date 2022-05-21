推動永續消費 再生傢俬為環保出分力

全球推崇永續消費模式，重點支持以再生物料或生態友善物料製成的消費品。今期推介的吸音板Foresta（回收農作物及紡織廢料製成）、椅子Ermis（回收塑料製成）、戶外傢俬系列Borea（回收膠樽及電子屏

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