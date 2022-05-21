Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 置業家居 2022/05/21 分享： 分享： 【編輯之選】2022年香港巴塞爾藝術展（Art Basel 2022）率先於5月25日舉行預展，至5月28日正式揭幕，展期至5月29日。網上展覽Art Basel Live亦會現場直播，無懼疫情阻隔， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 連卡佛陶藝展 唯美哲學 今日 連卡佛陶藝展 唯美哲學 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 2022/04/30 OSIM「推拿教主」腳機 Anson Lo母親節推介 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 2022/04/30 Sony穿戴式冷暖調溫機 初夏體驗 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 2022/04/23 IKEA推出全新空氣清新機 設計與家具二合一 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 2022/04/23 Indigo Living限定店進駐數碼港商場 優惠價入手心儀家品 Art Basel M+ 裝置藝術 藝術館 電車 佛教 發展局 展覽