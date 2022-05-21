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綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫

副刊版 2022/05/21

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疫情反覆，如未有足夠信心出外，留在家同樣也可享受出遊樂趣。綠色力量即將舉行多場集水區網上導賞團，介紹香港3大集水區，今次跟隨綠色力量一同出發，探索大潭水塘的自然風光之餘，了解多點區內的生態、人文及歷史

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欄名 : 本地遊

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