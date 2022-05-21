綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 副刊版 2022/05/21 分享： 分享： 疫情反覆，如未有足夠信心出外，留在家同樣也可享受出遊樂趣。綠色力量即將舉行多場集水區網上導賞團，介紹香港3大集水區，今次跟隨綠色力量一同出發，探索大潭水塘的自然風光之餘，了解多點區內的生態、人文及歷史 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 2022/05/14 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 2022/05/07 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 2022/05/07 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 2022/04/30 薄鳧林牧場活化試業 百年建築重現昔日風采 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 2022/04/29 一樹獨秀 藍花楹．節果決明盛放 大潭 郊遊遠足 Local Tour 綠色力量