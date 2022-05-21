YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品

清爽好天氣最好結伴外出走走，YOHO MALL由6月1日至7月31日將舉行「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，走訪４大動物趣拍區，每逢假日更有「WILD-PET周末市集」，同時推出大電視互動

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