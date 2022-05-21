米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 副刊版 2022/05/21 分享： 分享： 米芝蓮1星中菜都爹利會館（Duddell's）去年冬天邀得粵菜名廚葉卡安師傅擔任行政總廚，最近他為餐廳創作了全新精緻粵菜單點菜單，以及全新嘗味晚宴，為食客帶來耳目一新的體驗。葉師傅有27年烹調粵菜經驗 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 今日 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 2022/05/20 人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 萬豪金殿全新點心 創意十足 2022/05/16 萬豪金殿全新點心 創意十足 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 2022/05/16 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 2022/05/14 千両限定日本伊勢海老餐目 刺身鍋物燒烤一蝦三食 香港 餐廳 中環 菜式 中菜 米芝蓮 魚