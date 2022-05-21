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米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜

副刊版 2022/05/21

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米芝蓮1星中菜都爹利會館（Duddell's）去年冬天邀得粵菜名廚葉卡安師傅擔任行政總廚，最近他為餐廳創作了全新精緻粵菜單點菜單，以及全新嘗味晚宴，為食客帶來耳目一新的體驗。葉師傅有27年烹調粵菜經驗

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欄名 : 新鮮熱辣

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