政府架構重組 落實KPI權責更清晰

行政會議通過重組香港特區政府下屆架構建議，由13局擴展至15個，並新開設3個政治委任副司長職位，至於政策局則落實成立文化體育及旅遊局，把以往由民政事務局接掌的文化藝術和體育事務、以及從商經局接掌的電影創意產業和旅遊事務合併。另外亦會分拆運輸及房屋局為運輸及物流局和房屋局，專責處理房屋以及運輸事務。

房屋局對症下藥 解居住難題

對於重組下屆政策局，各方社會人士均表示歡迎，說實在，從董建華時代3司11局，直至梁振英政府提出增設副司長職位，而遭當時立法會否決，到現在擴充到15局，是經過特區政府20多年施政所遭遇到的問題，而設立的破局方案。以運輸及房屋局為例，房屋一向是政府重中之重的政策，居住問題亦是牽動着香港人的神經，中央及特區政府亦一向認為，能解決香港住屋問題便能穩住民心。

早前全國兩會期間，主管港澳事務的國務院副總理韓正再次提出香港必須做好「頂層設計」，盡快解決房屋問題。港澳辦主任夏寶龍亦曾着意港府盡快「告別劏房」。雖然歷屆政府均有提出方法，嘗試解決房屋問題，包括覓地興建公屋，但公屋輪候時間卻不跌反升，現已升至破紀錄的6年之久。現時政府所遇到的最大問題，是缺乏決心捍衞居住平等的權利，提升公營房屋供應量，尋覓一些綠帶及郊野公園邊陲地方作為發展公營房屋及社福設施迫在眉睫。要避免發展商囤積土地，政府有需要採取正式途徑，讓發展商自行捐地，以便政府規劃興建公屋以及過渡性房屋等。

現時劏房租管雖然對業主租金升幅有所限制，但條文仍有改善的空間，包括未有設立「起始租金」，以及沒有將劏房租金與居住質素掛鈎，而無法監管業主收取不合理租金等。至於過渡性房屋政策，雖然原意有助住戶在分派公屋前有相對便宜及合理租金的居所，但自從推出以來一直被外界批評為治標不治本，而由於此類房屋供應極度不足，令基層市民要「過五關斬六將」才有機會遷進單位，減低住戶搬進此類房屋的意慾。相信新一屆特區政府如要革新房屋政策，必須委任一些對房屋政策熟悉，以及有豐富經驗的業界代表當局長，帶領政策局重新審視現行策略，做好「頂層設計」的目標。

文化體育旅遊局 講香港故事

至於落實成立的文化體育及旅遊局，相信亦可為香港的文化事業以及體育發展創建更好的台階，去年奧運港隊取得歷來最好的成績，加上頂尖的訓練場地陸續落成，以及近年政府加大力度為不同體育產業注入新元素及資源投放，相信結合文化與體育旅遊於一身的政策局，能更好說出香港特色故事，把香港有特色的文化體育結合旅遊產業一併發展，亦有助提升香港人的凝聚力以及正向思維，消除黑暴時期市民的負面失落情緒，除了改善整體健康指數及人文修養，亦帶來直接與間接的經濟效益。

政府架構重組以後政府會額外增添13名政治委任官員和57個公務員職位，每年要額外支出約一億元薪酬，雖然開支增加，但如果能增強整體政府及各司局級官員統籌和督導能力，有望帶領新政府在重點工作上有更大聚焦力，由於權責更清晰，理應更能體現新班子問責精神及落實關鍵績效指標（KPI）。雖然政策局增加有機會令協調工作變得更複雜，但各政策局有需要更注重局與局之間的連繫與協同效果，避免令公眾產生「各家自掃門前雪」的負面印象。（文章只代表個人立場）

▲ 行政會議通過重組香港特區政府下屆架構建議，由13局擴展至15個，並新開設3個政治委任副司長職位。（資料圖片）