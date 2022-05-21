各國經濟不平等 誰製造了貧窮？ 國際版 2022/05/21 分享： 分享： 全球經濟發展不平等，世界銀行等多個國際組織應運而生，希望從經濟層面援助發展中國家擺脫貧窮。但多年而來，只有寥寥數國能達成脫貧目標，部分國家甚至面臨政治動盪，經濟發展每況愈下。 富國為保優勢 慈善粉飾太平 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 2022/05/20 富國操縱發展命脈 窮國注定難脫貧 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 2022/05/14 小馬可斯打父親牌 緣何獨裁者仍受捧？ 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 2022/05/13 小馬可斯大熱勝選 菲律賓版「因父之名」 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 2022/05/07 昔日頑童變好男人 威廉王子軼事揭秘 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 2022/05/06 威廉王子是小頑童 凱特入宮靠慈母？ 斯里蘭卡 世界銀行 國債 外滙儲備 銀行