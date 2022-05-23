新特首表明 優先處理房屋問題 地產版 2022/05/23 分享： 分享： 李家超以唯一候選人身份取得1,416超高票當選新一屆香港特區行政長官，新政府架構一口氣設3個副司長。 李家超當選特首後表明政改並非優先項目，會優先處理房屋問題。現時一般公屋輪候平均需要6.1年，令到一眾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 港島商廈吸引 實力投資者入市 2022/05/20 港島商廈吸引 實力投資者入市 樓市辣招 引此為鑑 康文署「禁炒」成效有限 2022/05/19 樓市辣招 引此為鑑 康文署「禁炒」成效有限 最壞的時代 最好的商機？ 2022/05/18 最壞的時代 最好的商機？ 全幢工廈可攻可守 成今年焦點續現買賣 2022/05/17 全幢工廈可攻可守 成今年焦點續現買賣 環球金融露危機 財富洗牌現契機 2022/05/17 環球金融露危機 財富洗牌現契機 明日大嶼 謝順禮 嘉興地產 收回土地條例 農地 移民 香港 新界