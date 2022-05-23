  • 24°C
香港時間 : 2022523日 (一) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新特首表明 優先處理房屋問題

地產版 2022/05/23

分享：

分享：

李家超以唯一候選人身份取得1,416超高票當選新一屆香港特區行政長官，新政府架構一口氣設3個副司長。

李家超當選特首後表明政改並非優先項目，會優先處理房屋問題。現時一般公屋輪候平均需要6.1年，令到一眾

...

撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁

欄名 : 專家論市

最新專欄文章 更多

港島商廈吸引 實力投資者入市
2022/05/20
港島商廈吸引 實力投資者入市
樓市辣招 引此為鑑 康文署「禁炒」成效有限
2022/05/19
樓市辣招 引此為鑑 康文署「禁炒」成效有限
最壞的時代 最好的商機？
2022/05/18
最壞的時代 最好的商機？
全幢工廈可攻可守 成今年焦點續現買賣
2022/05/17
全幢工廈可攻可守 成今年焦點續現買賣
環球金融露危機 財富洗牌現契機
2022/05/17
環球金融露危機 財富洗牌現契機
明日大嶼 謝順禮 嘉興地產 收回土地條例 農地 移民 香港 新界

上一篇文章

利嘉閣捐10萬元 助弱勢社群

下一篇文章

黃大仙鑽嶺2房 樓底特高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？