張國榮梁朝偉變成NFT 經典港片走入元宇宙 副刊版 2022/05/23 分享： 分享： 以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」將於6月推出。項目由著名香港攝影師兼導演夏永康（Wing Shya）策劃，並與荷里活製作班底合作，透過NFT為媒介並利用元宇宙再現香港經典電影時 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 網絡樂 最新專欄文章 更多 林芊妤首度進駐元宇宙 本地KOL 打造「真香港」虛擬商場 2022/04/15 林芊妤首度進駐元宇宙 本地KOL 打造「真香港」虛擬商場 現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 2022/03/31 現實便利店結合NFT概念 林盛斌陪你一同創業 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 2020/09/02 大熱動漫派對遊戲 打機抗疫必玩PS4 3大新作 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 2020/06/24 PlayStation5 年尾開售 全白機身分光碟及數碼版 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 2020/05/16 Sony PlayStation 4 2020下半年重磅新作預覽 電影 導演 元宇宙 NFT 張國榮 梁朝偉 湯鎮業 譚家明