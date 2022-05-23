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張國榮梁朝偉變成NFT 經典港片走入元宇宙

副刊版 2022/05/23

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以香港經典電影為主題的NFT藏品「CRYPTYQUES」將於6月推出。項目由著名香港攝影師兼導演夏永康（Wing Shya）策劃，並與荷里活製作班底合作，透過NFT為媒介並利用元宇宙再現香港經典電影時

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欄名 : 網絡樂

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