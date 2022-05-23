即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味

銅鑼灣登龍街一向有香港小日本街之貌，尤其永光中心此食廈更有不少隱世日本居酒屋，其中的花宵為了想大家留港也有返家鄉的感覺，特別在即日起至6月25日的逢周六晚，即場炮製原條藍鰭吞拿魚盛宴，讓大家即時享受到

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