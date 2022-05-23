即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 副刊版 2022/05/23 分享： 分享： 銅鑼灣登龍街一向有香港小日本街之貌，尤其永光中心此食廈更有不少隱世日本居酒屋，其中的花宵為了想大家留港也有返家鄉的感覺，特別在即日起至6月25日的逢周六晚，即場炮製原條藍鰭吞拿魚盛宴，讓大家即時享受到 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 2022/05/21 米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 2022/05/21 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 2022/05/20 人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 萬豪金殿全新點心 創意十足 2022/05/16 萬豪金殿全新點心 創意十足 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 2022/05/16 在深水埗見到不一樣的咖啡店 Whatever Coffee╳無紙用 餐廳 菜式 魚 銅鑼灣 清酒