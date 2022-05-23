上海部分解封，但遠不是新聞宣傳上看到那種回復常態，絕大部分人還是困在家中。

部分社區收到的新出行指引是，每戶人家每天可分得一張出行證，其中一人可拿着通行證出街兩小時至四小時，但也不能跨區走遠。

當然，現在街上也沒有甚麼好看，可說滿目瘡痍，垃圾待清理，處處設有路障關卡，有一種戰後廢墟感。經過電話亭，當中放滿了臨時細軟，應該是快遞騎手的臨時居所。有電話亭遮風擋雨已經算不錯，封城期間，這批騎手大部分都不能回家，得在不同城市角落露宿過夜。

但矛盾是，他們也應該是不太想疫情那麼快結束的一批人，雖然是辛苦錢，可是現在收入可能是平時的十倍也不止。有開車通行證的司機也一樣，現在跑黑車，客源不斷。特別這幾天傳聞重啟火車，趕去車站的人都排長龍。很多人都得拼車去，因沒公共交通。

此外，最不想疫情那麼快結束的，也包括做核酸的公司。現在個人付費做核酸的話，大概二十多元人民幣一次。有核酸公司的數據是，一天能做十萬管次檢測，多的能達四十萬管，利潤可想而知。事實上，這是就算解封後仍繼續有得做的生意。現在出台的方案是，上海將會以固定檢查站、便民核酸亭和流動檢測車三招，來保證大家定期測落去。

城市每個地方，已經接近兩個月沒有人流和主要交通，反過來說，不少市民反映的感覺是，清靜了許多，聽到很多鳥聲。也不奇怪，這陣子上海街頭最有趣的視頻，是竟然可以看到各種動物在大街馬路上隨便亂跑曬太陽。有流浪貓狗、野豬，甚至梅花鹿都有。果然是當人類消失，城市會交還給大自然。