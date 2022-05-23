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減肥期間只宜淺嘗榴槤

副刊版 2022/05/23

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最近，男朋友沉迷於社交網絡中的榴槤關注組，每天追post研究不同產地和品種的榴槤，看食評之餘更努力地格價。

今天晚飯後，途經油麻地果欄，男朋友興奮地說：「時間尚早，不如到果欄逛一逛才回家吧！最近，有你最愛的8424西瓜！」我回應：「有你最愛的榴槤才是重點吧！」大家頓時笑作一團。

到了果欄，男朋友立即榴槤專家上身，一邊看一邊跟我介紹：「馬來西亞的貓山王味道回甘、泰國金枕頭味道清香，還有黑刺、金掌……」我對榴槤沒太大興趣，只跟在他身後沒太多意見。

男朋友終於選定了一家，說：「黑刺和貓山王都吸引，不如買兩個不同品種回家一試？」

「一人一個嗎？你不是說要減肥嗎？」我大惑不解地嚷着。

男朋友反問：「榴槤是水果啊，應該對健康有利無弊吧？」

我立即糾正他：「榴槤的確是水果，含有膳食纖維、維他命C和葉酸。當中膳食纖維十分豐富，每一瓣（約一百二十克）榴槤含九點二克纖維，相等於接近三碗西蘭花的分量，因此，不但有助腸道蠕動，當中的維他命C和葉酸更有助身體製造骨膠原和製造紅血球。然而，榴槤同時屬於高脂肪、高熱量的水果，一瓣便有七克脂肪和約一百八十卡，接近一碗飯的熱量呢！」

「一個榴槤少則五瓣，多則七至八瓣，吃掉一整個豈不是等於吃了五碗飯？﹗」男朋友喃喃自語。

我果斷地決定：「就買這個細細的貓山王吧，少吃多滋味、多吃壞肚皮呢！」

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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