有良朋美餚，我就好疏肝；廣東話「疏肝」，係形容心情愉快、鬱結紓解。然而，疏肝也可從中醫氣機角度解釋：要心情愉快，肝氣不能鬱；氣滯乃人體氣機失調一種，即指氣在某臟腑周邊流通不暢、有鬱滯不通的病理狀態。若有氣功底子或對氣很敏感的朋友，會感受到體內的臟腑和穴位都被圓形的氣圍着：當氣順暢無阻時，就會多方向旋轉運動；當氣被阻塞時，那個圓形的旋轉就會停滯，逐漸發展成病理疾病。若肝鬱氣滯，最常見在病理上會出現兩脅脹痛、小腹脹痛、倦怠食少、月經不調、乳腺增生、皮膚或手掌長出紅絲狀擴張的細血管（俗稱蜘蛛痣）。肝鬱的人是不能心情暢快爽朗的，故必須疏理肝氣，才能做個快活人。

幫助疏肝的中醫藥方不少，如逍遙散、加味逍遙散、四逆散、桂枝茯苓散、大柴胡湯、小柴胡湯、茵陳蒿湯等，都可處理不同因肝臟問題引發的病理問題。如何應用？因應體質不同，宜請教中醫師。

我則特別喜歡逍遙散，首先，一、觀其名就知是我杯茶，人要快活，心要逍遙。二、其次，有信譽的中藥廠都有出品，容易購買。三、它對疏肝、抑鬱、慢性肝炎、膽石、身體寒症、月經失調、經前緊張、子宮肌瘤／內膜異位、更年期障礙等都有不俗療效。四、它較適合寒底女性。（另一款加味逍遙散，是加了牡丹皮和梔子，都是偏涼的，以加強清熱、涼血的功能，對只想調理肝鬱的寒底朋友，尤其是女性，並不適宜。）

其實，想疏肝（愉快）不能只聚焦疏肝，這也是為甚麼很多人服了很久疏肝中藥，也不覺明顯成效的原因。處理肝的問題，一味疏肝解鬱只會事倍功半，還要同步補氣才行。得閒無事可按揉膻中穴（胸部正中，兩乳頭連綫的中點），啟動（activate）這個「氣海」，提升氣的能量和流動才行。膻中若氣不足，肝的悶氣和鬱氣是不能徹底紓解的，無論用哪種藥方疏肝，也要同時配合補氣才能事半功倍，氣足鬱才紓，那才是真逍遙。