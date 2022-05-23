Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容

對於聽力和視力受損的人，要享受節目或電影的影音娛樂，必需要字幕和語音描述（AD）等無障礙工具輔助。Netflix宣布，將為其所有原創內容庫的語音描述、聾啞人士字幕（SDH）和配音服務，新增10種英語以

...