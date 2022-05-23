Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 行政人員版 2022/05/23 分享： 分享： 對於聽力和視力受損的人，要享受節目或電影的影音娛樂，必需要字幕和語音描述（AD）等無障礙工具輔助。Netflix宣布，將為其所有原創內容庫的語音描述、聾啞人士字幕（SDH）和配音服務，新增10種英語以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 今日 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 2022/05/20 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 2022/05/20 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 Google面試工具 助求職者應對場景 2022/05/19 Google面試工具 助求職者應對場景 Apple Music Live 周六全球用戶免費 2022/05/19 Apple Music Live 周六全球用戶免費 Netflix 網飛（Netflix，美：NFLX） 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 視障 商業