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荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣

行政人員版 2022/05/23

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多間企業向烏克蘭伸出援手，期望協助當地反擊俄方。一間荷蘭企業就為商用無人機開發了鼓彈匣，該彈匣可容納和投擲多個迫擊炮彈，該企將原型機送往烏克蘭，協助抵抗俄羅斯。

網上流傳一段相應的影片，模擬彈鼓穿過一桶

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欄名 : 科技新知

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