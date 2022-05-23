荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 行政人員版 2022/05/23 分享： 分享： 多間企業向烏克蘭伸出援手，期望協助當地反擊俄方。一間荷蘭企業就為商用無人機開發了鼓彈匣，該彈匣可容納和投擲多個迫擊炮彈，該企將原型機送往烏克蘭，協助抵抗俄羅斯。 網上流傳一段相應的影片，模擬彈鼓穿過一桶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 今日 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 2022/05/20 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 2022/05/20 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 Google面試工具 助求職者應對場景 2022/05/19 Google面試工具 助求職者應對場景 Apple Music Live 周六全球用戶免費 2022/05/19 Apple Music Live 周六全球用戶免費 科技行業 科技軟件 科技硬件 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 無人機