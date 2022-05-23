荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣

多間企業向烏克蘭伸出援手，期望協助當地反擊俄方。一間荷蘭企業就為商用無人機開發了鼓彈匣，該彈匣可容納和投擲多個迫擊炮彈，該企將原型機送往烏克蘭，協助抵抗俄羅斯。

網上流傳一段相應的影片，模擬彈鼓穿過一桶

...