創業者勝出IPHatch 贏得專利應用 行政人員版 2022/05/23 分享： 分享： 「做緊咩？註冊商標囉。」少女在電視廣告聲稱註冊商標無難度，一個電話就可以搞掂；可能申請商標程序比較簡易，但說到專利申請又如何呢？當中牽涉的範疇更多更廣，究竟要怎樣才可以保護自家的知識產權？內容又要怎樣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 Reframing式思考 重整心態助抗逆 2022/05/20 Reframing式思考 重整心態助抗逆 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 2022/05/16 XR技術拍攝舞台 真實虛擬增互動 教育進入元宇宙 激發學生潛力 2022/05/13 教育進入元宇宙 激發學生潛力 在家工作新常態 利僱主拓人才庫 2022/05/06 在家工作新常態 利僱主拓人才庫 舊有優勢不在 宜改變尋出路 2022/04/29 舊有優勢不在 宜改變尋出路 職業生涯 創業 香港 商業 產品 行業 設計 知識產權 專利 比賽