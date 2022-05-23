創業者勝出IPHatch 贏得專利應用

「做緊咩？註冊商標囉。」少女在電視廣告聲稱註冊商標無難度，一個電話就可以搞掂；可能申請商標程序比較簡易，但說到專利申請又如何呢？當中牽涉的範疇更多更廣，究竟要怎樣才可以保護自家的知識產權？內容又要怎樣

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