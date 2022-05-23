網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 行政人員版 2022/05/23 分享： 分享： 【本報訊】近年在社交平台及求職網尋找工作機會成為新趨勢，不過亦讓騙徒有機可乘。據警方今年數據顯示，去年有逾1,000宗相關求職陷阱個案，涉及金額超過8,500萬元，求職者應保持警覺，切勿輕易相信網上及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 2022/05/20 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 遙距工作需求增 10類初級職位受捧 2022/05/19 遙距工作需求增 10類初級職位受捧 港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 2022/05/18 港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 2022/05/17 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 企業招聘重技能 員工需自我增值 2022/05/16 企業招聘重技能 員工需自我增值 職場文化 職位招聘 求職招聘 社交平台 人力資源 工種 履歷表 信用卡 銀行