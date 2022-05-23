網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙

【本報訊】近年在社交平台及求職網尋找工作機會成為新趨勢，不過亦讓騙徒有機可乘。據警方今年數據顯示，去年有逾1,000宗相關求職陷阱個案，涉及金額超過8,500萬元，求職者應保持警覺，切勿輕易相信網上及

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