增設3副司長 具3大新政治功能

行政會議上周通過政府架構重組方案，由於新成立的政策局名稱及職能範疇早已張揚，故今回相對矚目的是新設在3位司長以下之副司長職位。至於要探討這些新崗位能夠發揮甚麼功效，則可以由兩方面分析：第一，是現時局長與副局長的互動模式；第二，是副司長的階級定位和權限。

正副局長模式互動 副手有6功能

副手的角色在政治上十分重要，《前漢．功臣表》如是說：「副在有司。」留意過去不同政策局局長與副局長之分工和互動方式，差異亦可以很大。若把副局長所負責之工作範疇，由最闊到最窄來排列的話，則從「正Vs副」運作模式當中，可以總括出以下6種功能：

（1）後備功能-這類副局長必須長期知悉局內全部政策範疇的實際進度與政治狀況，包括摸清楚局長對每件事情之真正心意；也就是在局長放假時，副局長也可作為署任局長，確保整體流程如常進行。固然能夠達到這種境界，亦反映出局長對其副手之信任程度，並不憂慮任何功高蓋主的情況，甚至有心栽培自己屬意的接班人。

（2）補位功能-此類副局長一般會獲分派局長本身沒有興趣、而且相對不重要的工作，也就是以某種「打雜」形式存在，從而讓局長能夠騰出更多時間，主力處理關鍵要務。不過，政治危機往往亦是從備受官僚制度疏忽之小事累積而來，故縱然是雜務，也要求副局長務須打醒十二分精神，適時上報，提點局長及早處理，如此方可以得到政策局內公務員團隊的尊重。

（3）聚焦功能-相對上述第二類，第三類副局長則反過來被要求集中負責一至兩項不容有失之任務；有些情況更是局長對這些重點項目只得基本認知，而要倚靠副局長在相關專業或科技領域提供支援，例如在整條產業鏈的上游或下游之行業知識，以及相對專門的技術、市場或數據分析，還有長久以來建立的內地、境外或商界網絡等等。

（4）捱打功能-由第四類開始，皆屬於副局長可為局長提供之「單一功能」，當中最常見的是「全方位」捱打功能：意思是但凡不討好議員乃至公眾的回應發言，或是相關部門犯錯而必須解釋之時，副局長便會先被推出來作「政治盾牌」，在捱過首輪輿論攻擊後，再根據媒體和政黨的關注點調整回應口徑，由局長作修正發言。

（5）攝影功能-當副局長的解說和表達能力均不及局長，則他們連被推去捱打的份兒也沒有（畢竟答得糟糕只會連累局長，兼製造更多、更大的問題）。在這種情況下，副局長便變成一種「親善大使」的存在：意思是局長事忙沒空，但又不想得失的某些中小型團體之邀約，就由副局長以代替品方式出現，讓開幕禮和團體照得以有個重點。

（6）交換功能-最後一類副局長，則局長根本不用看其才能，因為他們在政黨內也許不被看好具足夠實力參選或連任，或是論資排輩未排得上，可是黨團高層卻仍想留用，所以便推薦予政府「收留」為副局長。這類副局長於議會回應質詢，既不會被其黨友狠批「招呼」，更收一唱一和之效；且局長亦可以此為由，與相關政團及旗下持份者，多了討價還價之空間。

副司長當KPI判官 督導速達標

那麼，將來3位副司長又是否只有以上6種過去顯現於副局長之功能？那卻不一定，因為副司長的階級定位較局長還要高，故其權限比副局長要大得多，由此亦帶出第二部分分析--推演副司長未來作為更高層級官員，有機會擔當的其他政治功能：

其一，是確保政策能如期落實的「KPI（關鍵績效指標）判官」-候任特首競選時已強調「做成事」，並承諾於上任首百日內（預計國慶前後）便會公布關鍵續效指標，公眾期望極大之餘，不同職系之公務員也會觀察問責班子有何新招，然後各自再擬對應。為免部分頑固或別有用心官僚鑽程序空子，阻礙KPI落實進度（例如在早段和中段按章拖延，令後續工作因趕急出爐而出現混亂），新設立的副司長由於較高級，便可以泰山壓頂之冷面判官形象，督導相關政策局盡快完成全部KPI，正如《說文解字》謂之「副，判也」。

以上安排的最大好處，乃是有了副司長擔當「黑臉」此角，於是司長與局長便可同時做「白臉」安撫軍心，保住士氣。當然，要能夠勝任判官，本身也必須對政府內部程序及相關法律細節非常熟悉；也就是說，假如「副司長=判官」此推演成立，其人選亦很可能是資深或剛退休的公務員，兼且對種種官僚積習深惡痛絕，始能不怕開罪所有人、勇往直前達標。

「萬能補鑊手」 助磨合部門矛盾

其二，是八面玲瓏的「萬能補鑊手」--十多位局長皆平起平坐，有時即使眼見同事快將出事，也很可能因尷尬而未必會提醒，遑論主動提供協助，把別人的問題抱上身；可是，當問題愈滾愈大，至司長也察覺時，也許一切已是太遲，變成不得不救火之危機。倒是副司長因為「高了半級」，與眾局長說話也相對容易一點，讓司長在當面責難之前，多了一個最後通牒的機會。

何況，副司長亦可直接拉攏幾位不同局長，以小隊形式合作，一早磨合部門矛盾以互相補鑊，讓跨局協調更暢順。若「副司長=補鑊手」這推演成立，則最理想是副司長與旗下部分局長已有長久合作經驗，各自了解對方脾性，甚至是好友或世交，如此才能在管治層面發揮最大協同效應。

栽培第二梯隊 預早做出政績

其三，是作為「隔代特首」的備用候選人--最後一個推演是從國情層面出發：由於每次「特首爭奪戰」前半年，本港建制派內部總出現內部矛盾乃至分裂，不利換屆期的民生管治（尤見於今年第5波疫情時之明爭暗鬥），故從栽培「第二梯隊」此角度，3位副司長可被視為「隔代特首」的備用候選人，讓他們用10至15年時間與問責團隊上下、以至立法會不同政治板塊建立好關係，預早打造自己班子顯政績，到每次選舉時便不用臨急才抱中央腳了。

▲ 政府架構重組方案新設3名副司長，其階級定位較局長還要高，將來這些新崗位會發揮甚麼功效？（資料圖片）