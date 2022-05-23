  • 23°C
香港時間 : 2022523日 (一) 04:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ELEMENTS圓方「春夏時尚消費賞」 回贈高達100% 有電影禮券

行政人員版 04:00 2022/05/23

分享：

分享：

唔經唔覺已到咗夏天，又係時候為衣櫃添新裝。公關姊妹同黛安講，即日起至6月30日，ELEMENTS圓方會舉行「春夏時尚消費賞」，喺場內以指定嘅電子貨幣即日單一消費滿$2,000，即享合共總值$2,000獎賞，回贈獎賞高達100%。如果消費滿$8,000，可享總值達$3,000獎賞；消費滿$30,000嘅話，獎賞總值更高達$10,000.獎賞包括指定嘅時尚服飾、美容、餐飲、商戶電子禮券，仲有PREMIERE CINEMAS電影禮券等。

ELEMENTS圓方仲會推出「周末美容驚喜賞」，即日起至5月29日，逢周五至日喺指定美容及護理商戶即日電子消費滿$2,000，亦可享總值$2,000獎賞，可帶走指定嘅美容及商戶電子禮券。黛安知道，唔少精采電影會喺PREMIERE CINEMAS陸續上映，即日起至8月31日，憑推廣碼「PE50」買正價戲票（逢周一至四，公眾假期除外）亦可專享5折優惠，最啱收工後約埋好友或另一半去睇場好戲放鬆下。

此外，今年端午節圓方更有多間知名食肆推出多款特色糭子，例如尚鮑REIGN就有米芝蓮星級大廚監製，以名貴食材入饌嘅fusion糭，如野生新西蘭黑金剛鮑魚松露糭及南非鮑魚瑤柱上海糭；十里湘薈及稻成亞丁京川料理就會推出多款上海五福糭，包括牛肝菌鮮肉糭、傳統鮮肉糭等，送禮或者自己享用都咁正。

本文轉載自《晴報

南非鮑魚瑤柱上海糭

上海五福糭

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 麥當勞App x MIRROR Anson Lo接力推薦心水滋味
今日
麥當勞App x MIRROR Anson Lo接力推薦心水滋味
八卦名利場 - 美心MX 多款台式料理登場
今日
美心MX 多款台式料理登場
八卦名利場 - Blue Bottle Coffee義工隊 為社區無家者送暖
2022/05/20
Blue Bottle Coffee義工隊 為社區無家者送暖
八卦名利場 - YOHO MALL「Animall奇遇記」+周末市集 與4大佛系動物打卡
2022/05/20
YOHO MALL「Animall奇遇記」+周末市集 與4大佛系動物打卡
八卦名利場 - 百佳新口味端午糭 早鳥優惠兼送5倍積分
2022/05/20
百佳新口味端午糭 早鳥優惠兼送5倍積分

上一篇文章

美心MX 多款台式料理登場

下一篇文章

網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？