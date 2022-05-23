ELEMENTS圓方「春夏時尚消費賞」 回贈高達100% 有電影禮券

唔經唔覺已到咗夏天，又係時候為衣櫃添新裝。公關姊妹同黛安講，即日起至6月30日，ELEMENTS圓方會舉行「春夏時尚消費賞」，喺場內以指定嘅電子貨幣即日單一消費滿$2,000，即享合共總值$2,000獎賞，回贈獎賞高達100%。如果消費滿$8,000，可享總值達$3,000獎賞；消費滿$30,000嘅話，獎賞總值更高達$10,000.獎賞包括指定嘅時尚服飾、美容、餐飲、商戶電子禮券，仲有PREMIERE CINEMAS電影禮券等。

ELEMENTS圓方仲會推出「周末美容驚喜賞」，即日起至5月29日，逢周五至日喺指定美容及護理商戶即日電子消費滿$2,000，亦可享總值$2,000獎賞，可帶走指定嘅美容及商戶電子禮券。黛安知道，唔少精采電影會喺PREMIERE CINEMAS陸續上映，即日起至8月31日，憑推廣碼「PE50」買正價戲票（逢周一至四，公眾假期除外）亦可專享5折優惠，最啱收工後約埋好友或另一半去睇場好戲放鬆下。

此外，今年端午節圓方更有多間知名食肆推出多款特色糭子，例如尚鮑REIGN就有米芝蓮星級大廚監製，以名貴食材入饌嘅fusion糭，如野生新西蘭黑金剛鮑魚松露糭及南非鮑魚瑤柱上海糭；十里湘薈及稻成亞丁京川料理就會推出多款上海五福糭，包括牛肝菌鮮肉糭、傳統鮮肉糭等，送禮或者自己享用都咁正。

本文轉載自《晴報》

▲ 南非鮑魚瑤柱上海糭

▲ 上海五福糭