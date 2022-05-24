鐵路效應 逐步引發購買力 地產版 2022/05/24 分享： 分享： 隨着疫情退減，政府如期在上周四（5月19日）進一步放寬社交距離措施，市場氣氛向好，各大發展商亦加快推盤步伐，並採取「先量後價」的策略，開價不算太進取，從二手市場搶回焦點，料5月份市場的購買力將會爆發， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 局部性失業 樓價影響有限 2022/05/23 局部性失業 樓價影響有限 助市民置業 方法俯拾皆是 2022/05/20 助市民置業 方法俯拾皆是 置業者既有準備 加息何來成重壓？ 2022/05/19 置業者既有準備 加息何來成重壓？ 港樓稍軟 外圍樓市向好 2022/05/18 港樓稍軟 外圍樓市向好 東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤 2022/05/17 東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤 發展商 二手市場 一手市場 地產 香港置業 MONACO MARINE 瓏碧 柏瓏 大角咀 九龍城