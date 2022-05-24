鐵路效應 逐步引發購買力

隨着疫情退減，政府如期在上周四（5月19日）進一步放寬社交距離措施，市場氣氛向好，各大發展商亦加快推盤步伐，並採取「先量後價」的策略，開價不算太進取，從二手市場搶回焦點，料5月份市場的購買力將會爆發，

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