  • 24°C
香港時間 : 2022524日 (二) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鐵路效應 逐步引發購買力

地產版 2022/05/24

分享：

分享：

隨着疫情退減，政府如期在上周四（5月19日）進一步放寬社交距離措施，市場氣氛向好，各大發展商亦加快推盤步伐，並採取「先量後價」的策略，開價不算太進取，從二手市場搶回焦點，料5月份市場的購買力將會爆發，

...

撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

最新專欄文章 更多

局部性失業 樓價影響有限
2022/05/23
局部性失業 樓價影響有限
助市民置業 方法俯拾皆是
2022/05/20
助市民置業 方法俯拾皆是
置業者既有準備 加息何來成重壓？
2022/05/19
置業者既有準備 加息何來成重壓？
港樓稍軟 外圍樓市向好
2022/05/18
港樓稍軟 外圍樓市向好
東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
2022/05/17
東鐵過海段通車 谷旺鐵路盤
發展商 二手市場 一手市場 地產 香港置業 MONACO MARINE 瓏碧 柏瓏 大角咀 九龍城

上一篇文章

工商舖4月367宗買賣 升6.7%

下一篇文章

中原匡夏元團隊 海鮮宴慶功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？