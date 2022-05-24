如果單看這些文字，大家是否知道上海的疫控情況已去到哪階段：現在已經到達抗疫成功的鞏固期，實現了社會面基本清零，硬隔離可變成軟分隔，個別社區保持靜默期，繼續靜態管理。為了盡快還原正常，將點式復工、有序解封、重點賦碼。試點解封，適用於有限人員、有限區域、有限活動。

查測核酸或抗原，可依1+1+1管理、4+7+12聯動機制或2+2抗原核酸檢測，實施三消一靜、三個並重。必須繼續加強檢測的高效率，做到即採、即走、即追；掃街、掃樓、掃村；抓早、抓小、抓基礎；快封、快篩、快消、快解。做到應收盡收、應轉盡轉、應隔盡隔、應免盡免、應檢盡檢、應治盡治。管理者要層層傳導壓力，群眾要控制攝取信息量。

抗疫思路上，也須有全國一盤棋的意識，務必擰緊水龍頭、要撥釘子、摸清疫情底數、積極挖潛擴大增量、優化管理盤活存量、較勁爬坡關鍵時刻、打通大動脈、暢通微循環。

這當中的好多信息及口號，天天都在發布會、官方政策，甚至區內的廣播中傳達（這種喇叭廣播確令人體驗到一種群眾運動之感），變成了生活的一部分。但到落實層面，除了因字面上有理解的混淆，最大疑問，是在地方執行最前綫上，更多是看居委會管理人和大白們（防疫人員）他們是如何具體執行。譬如說，靜默期說是要全民靜態不出戶，還是不出小區？應轉盡轉，當中的「應」，是怎樣理解？

從網格化管理和時空伴隨者（與確診密切接觸者）開始，這波疫情造就了很多新的言詞，要新的解釋，相信是日後記錄這個非常時期極有特色的文獻。

最有意思的還有這幾個：關門不歇業、解封不解防。當中的矛盾引發所需的微妙平衡，真是高難度。