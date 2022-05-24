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好蛋壞蛋

副刊版 2022/05/24

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星期六早上，鼻敏感發作，比平日早起，我致電Bonnie：「有興趣吃一頓豐富早餐嗎？」她興奮地說：「難得你有好心情，樂意奉陪。」我問：「吃西餐好嗎？」她一口答應，但卻有要求：「沒問題，但你可以今日不做營養師嗎？」我笑言：「原來我營養師的身份對你還有影響力！」她說：「有少少吧！」

我們來到豆子咖啡，她微笑輕聲說：「很久沒吃過完整的英式早晨全餐了。」我說：「我打算吃班尼迪蛋！你放鬆心情吃吧！今天我甚麼也不會說。」她拿着刀叉，切了一小口薯餅，臉上掛上一個滿足的表情，我就享受那個略帶微酸的蛋白。

她見我將整隻蛋放入口，問：「你還吃那麼多蛋黃？」我說：「原本不想講營養，是你打開這個話題的。對於健康成年人而言，一日一隻蛋，問題不會太大，你要知道，蛋黃營養高又便宜！一隻雞蛋，除了含有九種我們必需的胺基酸外，還有維他命B12和D，而且當中的葉黃素及玉米黃素對預防黃斑病變也很重要。對減肥人士來說，雞蛋提供的飽足感，是其他食物比不上的。」

她說：「但是，雞蛋膽固醇高吧！」我說：「沒錯，這是事實，可是要控制身體的膽固醇，該減少油炸食物，例如薯餅含高反式脂肪；另外宜降低攝取飽和脂肪高的腸仔和煙肉等，還有，麵包少塗牛油，這些才是重點！」

她大感不滿地怒吼：「我的英式早晨全餐得罪你麼！」我立即辯白：「是你帶起話題，我只是替雞蛋辯護而已。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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