韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請

韓國在疫情下自2020年4月起封關，中斷申請外國短期訪問簽證及電子簽證，但韓國觀光公社宣布，將於2022年6月1日起重新開放申請。當中包括觀光、商業活動及探親等目的，香港亦符合要求，港人有望可到訪韓國

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