韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 副刊版 2022/05/24 分享： 分享： 韓國在疫情下自2020年4月起封關，中斷申請外國短期訪問簽證及電子簽證，但韓國觀光公社宣布，將於2022年6月1日起重新開放申請。當中包括觀光、商業活動及探親等目的，香港亦符合要求，港人有望可到訪韓國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 2022/05/14 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 2022/04/23 KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 2022/03/29 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 2022/03/26 日本國家旅遊局製作 免費網上電子旅遊書 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 2022/03/05 文華東方酒店慈善住宿計劃 收益支援弱勢兒童 南韓 出入境資訊 旅遊行程