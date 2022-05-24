數碼幣炒風盛 遠離才是上策

以比特幣為代表的私人數碼加密貨幣，從本月5日起又開始暴跌，僅幾個交易日下跌幅度達30%，與2021年11月相比，更是下跌了60%以上；在此期間，尤其是穩定幣TerraUSD（UST）更是爆發了信心危機，其衍生加密貨幣Terra（LUNA）崩盤式暴跌。

受比特幣崩盤影響，加密貨幣交易所Coinbase的股價大跌，5月11日下跌幅度達26%，而今年Coinbase的股價已經下跌了75%以上。數據分析網站alternative.me資料已顯示，衡量數碼貨幣投資情緒的「恐慌和貪婪指數」（Crypto Fear & Greed Index），由4月的32點持續惡化，本月目前更曾低見8點，反映市場情緒極度恐慌，對數碼貨幣的信心接近蕩然無存。

比特幣過度炒作 暴漲暴跌成常態

比特幣自2009年橫空出世，至今已經有13年了。在這13年裏，像目前這樣的價格暴跌，早已成為了一種常態。2021年5月19日歐洲央行發表金融穩定評估報告指出，比特幣的過度炒作，已經超過17世紀荷蘭的鬱金香狂潮（Tulip Mania）和18世紀英國的南海泡沫（South Sea Bubble）。在鬱金香狂潮下，當年一株鬱金香球莖的價格，被炒作到可以購買一套住房；而南海泡沫破滅，讓南海公司（South Sea Company）的股價在一個月內暴跌了63%。

但是，與比特幣炒作相比，鬱金香狂潮和南海泡沫還是小巫見大巫。在2009年1月比特幣橫空出世時，每枚比特幣價格僅為0.000764美元，到2021年11月10日，每枚比特幣的價格炒作到了68,990美元，漲幅達9,030萬倍，也就是說，如果2009年1月持有1萬枚比特幣，到2021年11月，其價值達9,030萬美元；不過，比特幣價格在本月12日下跌到每枚26,500美元，下跌的幅度達62%。由此可見，比特幣價格的劇烈波動性，已經成為一種常態。

現在的問題是，為何比特幣等數碼貨幣的暴漲暴跌，僅表現為個體風險，而沒有導致金融市場的系統性風險，並由此引致金融市場危機呢？這主要是與現代貨幣的性質有關。對現代貨幣來說，其內含有兩大共識，一是貨幣具有價值儲藏、交易媒介和計價單位的3大基本職能；二是貨幣是一種被社會普遍接受的價值轉換方式，即信用，而一般來說，在現代社會，貨幣信用是通過國家法律來保證。

無社會共識 須與法幣對價

盡管數碼貨幣是用數碼化的形態發行與交易，但同樣要具有這兩大共識；不過，目前私人發行的數碼貨幣只具有貨幣3大職能的共識，卻沒有為社會普遍認可接受的共識，只有私人承諾或數碼化算法的承諾。在這種情況下，數碼貨幣要形成社會共識，就得與法幣對價，通過與法幣對價顯示貨幣的3大職能。

因此，無論是Facebook計劃發行天秤幣、加密貨幣交易所Coinbase上市、以至元宇宙概念炒熱等，都成為預期數碼貨幣可與法幣對價的機會，繼而成為數碼貨幣暴漲的理由；而這些概念的市場預期一轉弱，數碼貨幣價格就立即會出現暴跌。

而且，數碼貨幣是由私人發行，可不受限制，以及有利可圖，甚至可獲得暴利，因此各種名目的數碼貨幣湧流而出，目前發行的數碼貨幣達5,000種以上，總市值最高時達3萬億美元以上，私人數碼貨幣已經成為隨時衝擊金融市場的一隻巨獸。

持有高度集中 價格易操縱

不過，由於數碼貨幣是由私人發行的，絕大多數數碼貨幣基本上都控制在少數發行人手上，例如Igor Makarov和Antoinette Schoar兩位教授的研究表明，2,258個位址控制着約790萬枚比特幣，佔比特幣總量近一半，前10%的人控制着接近90%礦工，集中度非常高。

再者，由於位址是匿名的，同一持有者可能擁有多個位址，比特幣的集中程度實際上可能比這些研究的推算更高，意味比特幣持有是過度集中化，甚至於極度集中化，比特幣持有的完全中心化可能比我們估算的更高。在這種情況下，比特幣價格的暴漲暴跌完全可由少數人來操縱，而另一方面，即使價格由少數人操縱導致崩潰，也不會對金融市場影響很大。

另外，在現有的區塊鏈技術框架下，存在極高的交叉交易，加上許多交易所不可追蹤性，令比特幣區塊鏈上90%以上的交易量，均與經濟活動無關。因此，比特幣價格暴跌崩潰，僅限於相當小的群體內，只涉及少數人帳面上的變化，根本就不會對市場造成甚麼影響；無論是2018年比特幣價格暴跌82%以上、還是2021年5月比特幣價格暴跌51.6%，以至目前比特幣暴跌60%以上，都沒有對數碼加密貨幣市場造成多少影響，更不會因這種數碼貨幣暴跌，而傳導到金融市場上來。

實質上中心化 價格波動根源

一般來說，按照數碼貨幣發行者的說辭，數碼貨幣是去中心化的，但實際上數碼技術是中心化的；而數碼貨幣去中心化的實質，是以技術至上為幌子，規避政府的金融監管，以發行者利益最大化為目的。就算法共識預設和數碼貨幣初始分配而言，私人數碼貨幣的去中心化，是實質上的中心化，這既是數碼加密貨幣價格劇烈波動的根源，也是其無法為社會認可的重要原因。

在這種情況下，數碼加密貨幣最多也只能是少數人認為可投資、風險極高的數碼資產，與實體經濟沒有多少關係，一般投資者若要進入這個市場，肯定要面臨巨大投資風險；在這種暴漲暴跌的態勢下，從中獲利的概率將會非常小。因此，一般投資者還是遠離數碼貨幣炒作的市場才是上策，否則恐怕會成為數碼貨幣發行者要割的「韭菜」。

▲ 比特幣自2009年出現至今13年，價格波動已成常態。（路透社資料圖片）