速定工業藍圖 發展先進製造業

因應候任行政長官李家超的要求，行政會議日前通過了第6屆政府架構重組方案，現行架構下的創新及科技局，將正名為創新科技及工業局。我認為，特區政府應充分把握這個契機，制定全盤而兼具前瞻性的工業發展藍圖，積極推動本港先進製造業發展。

說到工業，大家可能立即聯想到傳統的勞力密集式製造業。從上世紀70年代末開始，香港利用內地改革開放的機遇，將本地的不少製造工序，遷移到珠三角一帶城市，形成兩地「前店後廠」的合作模式。

工業產值經濟貢獻 被嚴重低估

隨着本港經濟逐漸轉向以服務業為主，製造業在本地生產總值所佔比率不斷下降；不過，值得注意的是，由於特區政府的經濟統計，一般將「製造業」局限於在本地營運的生產活動，而整個產業鏈的其他環節，如設計研發、檢測、貿易、物流運輸等的產值，則被整合在總體服務業內，以致工業產值對本港的經濟貢獻被嚴重低估。

時移世易，「工業4.0」概念和智能製造的興起，已帶來全球工業技術翻天覆地的變革；工商界也認為，本港經濟結構過於單一，而再工業化可望成為香港新的經濟增長點。特區政府在2017年4月宣布成立「創新、科技發展與再工業化委員會」，旨在以較高層次，統籌推動本港的創科發展及再工業化事宜；後於2020年7月推出「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商，在香港設立新的智能生產綫。

促「官產學研」合作 實現智能生產

而最新的發展是，特區政府表明，正名後的創新科技及工業局，將以再工業化作為恒常政策職能和工作重點，並會引進更多高增值、高技術含量的製造工序和生產綫落戶香港，令人對本港的再工業化產生新的希望。

我認為，創新科技及工業局的當務之急，是盡快制定長遠和清晰的宏觀工業政策，明確「工業4.0」的中、長遠發展策略。所謂「工業4.0」，主要是指工業過程的智能化，綜合運用雲端平台、物聯網和大數據，將智能電子系統與生產程序和物流鏈相結合，實現智能生產和綠色製造。

當局應致力推動「官產學研」合作，並投放資源，為「工業4.0」提供所需的軟、硬件設施，包括提供稅務、技術、人才和市場等支援，吸引業界擴大創科投資，完善移動互聯網，擴展區域數據中心，支援初創企業等，既促進傳統工業智能化和升級轉型，又發展以高新科技及智能生產為基礎的先進製造業。

參與灣區發展 建低碳產業體系

為了有效促進再工業化，香港也應充分利用一國兩制的獨特優勢，積極參與區域合作。國家的「十四五規劃」強調，要深入推進工業、建築、交通等領域低碳轉型，深化研發設計、生產製造、經營管理、市場服務等環節的數碼化應用等；同時，粵港澳大灣區建設的合作目標之一，是構建科技、產業創新中心和先進製造業、現代服務業基地，而合作的重點領域，則包括構建協同發展、綠色低碳的創新型現代產業體系。

我認為，通過優勢互補，香港可以配合國家所需，發揮自身所長，促進大灣區內的人流、物流、資金流及信息流，並參與落實「十四五規劃」相關產業目標，推動「科技成果商品化、商品產業化、產業國際化」。

▲ 當局應致力推動「官產學研」合作，並投放資源，為「工業4.0」提供所需的軟、硬件設施，實現智能生產和綠色製造。（資料圖片）