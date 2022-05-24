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港員工5大價值主張 首要工作生活平衡

行政人員版 2022/05/24

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【本報訊】香港打工仔經歷兩年多疫情，對工作價值的看法有改變。招聘機構Randstad報告表示，工作與生活平衡（work-life balance）首次成為本地打工仔最重要的價值主張（value

...

欄名 : Good Job Insight

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