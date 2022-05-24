港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 行政人員版 2022/05/24 分享： 分享： 【本報訊】香港打工仔經歷兩年多疫情，對工作價值的看法有改變。招聘機構Randstad報告表示，工作與生活平衡（work-life balance）首次成為本地打工仔最重要的價值主張（value ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 2022/05/23 網上搵工陷阱多 專家教4招防受騙 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 2022/05/20 外判工作6大好處 助企業靈活擴展 遙距工作需求增 10類初級職位受捧 2022/05/19 遙距工作需求增 10類初級職位受捧 港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 2022/05/18 港物理治療師流失高 學會促檢討薪酬待遇 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 2022/05/17 人力資源管理添效率 自動化方案4大好處 職業生涯 職場文化 商業 疫情 香港 壓力 就業 彈性工作