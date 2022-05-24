小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 行政人員版 2022/05/24 分享： 分享： 時下的智能手機皆有內建相機，不少用家願意投資更高規格的專業機種。為迎合市場需求，小米創辦人雷軍昨在微博宣布，小米已與徠卡相機（Leica）達成移動影像戰略合作，預計首款合作產品將於7月發布。據外媒推測 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 今日 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 2022/05/23 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 2022/05/23 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 2022/05/20 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 2022/05/20 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 小米 Leica 商業 產品 攝影 鏡頭