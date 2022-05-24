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小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra

行政人員版 2022/05/24

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時下的智能手機皆有內建相機，不少用家願意投資更高規格的專業機種。為迎合市場需求，小米創辦人雷軍昨在微博宣布，小米已與徠卡相機（Leica）達成移動影像戰略合作，預計首款合作產品將於7月發布。據外媒推測

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欄名 : 科技新知

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