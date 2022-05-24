《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工

自俄烏衝突爆發，多間在烏克蘭的遊戲開發商亦受戰事波及。《浩劫殺陣》遊戲開發商GSC Game World因烏克蘭工作室遭到轟炸波及，早前被迫搬到捷克布拉格，直到近日才宣布《浩劫殺陣2：車諾比之心》（

...