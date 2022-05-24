《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 行政人員版 2022/05/24 分享： 分享： 自俄烏衝突爆發，多間在烏克蘭的遊戲開發商亦受戰事波及。《浩劫殺陣》遊戲開發商GSC Game World因烏克蘭工作室遭到轟炸波及，早前被迫搬到捷克布拉格，直到近日才宣布《浩劫殺陣2：車諾比之心》（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 今日 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 2022/05/23 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 2022/05/23 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 2022/05/20 黑客再勒索贖金 97%企業願支付 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 2022/05/20 付費App免費下載 AppGallery被揭漏洞 科技行業 科技軟件 科技硬件 遊戲 商業 烏克蘭 布拉格