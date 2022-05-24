省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」

國家衞健委表示，省會和千萬級人口以上城市，要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。

國務院聯防聯控周一（23日）召開新聞發布會，衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，中國現有本土確診病例和無徵狀感染者連續

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