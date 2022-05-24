省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 中國版 2022/05/24 分享： 分享： 國家衞健委表示，省會和千萬級人口以上城市，要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。 國務院聯防聯控周一（23日）召開新聞發布會，衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，中國現有本土確診病例和無徵狀感染者連續 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 今日 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 今日 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 今日 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 你可能感興趣 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 今日 01:00 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 今日 01:00 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 今日 01:00 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 疫情 中國 疫苗 人口 河南省 鄭州市 中華人民共和國國家衞生健康委員會 全民檢測