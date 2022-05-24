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國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親

中國版 2022/05/24

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國家移民局表示，外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤周一（23日）表示，當前的疫情仍處於全球大流行階段，病毒

...

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