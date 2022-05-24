國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 中國版 2022/05/24 分享： 分享： 國家移民局表示，外防輸入形勢依然嚴峻，不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，提醒盡量做到非必要、非緊急不出境。 國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤周一（23日）表示，當前的疫情仍處於全球大流行階段，病毒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 今日 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 今日 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 今日 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 你可能感興趣 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 今日 01:00 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 今日 01:00 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 今日 01:00 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 疫情 服務 全球大流行 證件 旅遊資訊 移民