滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 中國版 2022/05/24 分享： 分享： 封控衝擊消費。經濟學者林采宜日前說，自己5月信用卡帳單只有人民幣11.4元，招致銀行關切。她說，說「不惜一切代價」的人，是因為自己不是「代價」。 中國首席經濟學家論壇研究院副院長、復旦大學兼任教授林采宜 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 今日 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 今日 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 今日 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 你可能感興趣 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 今日 01:00 滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 今日 01:00 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 今日 01:00 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 中國 經濟 銀行 零售 上海 騰訊 國家統計局 微博 信用卡 社會消費品零售總額