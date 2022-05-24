滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注

封控衝擊消費。經濟學者林采宜日前說，自己5月信用卡帳單只有人民幣11.4元，招致銀行關切。她說，說「不惜一切代價」的人，是因為自己不是「代價」。

中國首席經濟學家論壇研究院副院長、復旦大學兼任教授林采宜

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