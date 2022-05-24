上海新增本土個案繼續回落至558宗，社會面繼續零新增。當局強化落實「掃碼通行」的疫情防控措施，推廣「場所碼」及「數字哨兵」。

另一邊廂，北京疫情升溫，單日增99宗創本輪新高。當局指多宗聚集性疫情和社會面

...