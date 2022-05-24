滬新症降至558宗 強推「掃碼通行」 京增近百宗本輪新高 防控壓力續增 中國版 2022/05/24 分享： 分享： 上海新增本土個案繼續回落至558宗，社會面繼續零新增。當局強化落實「掃碼通行」的疫情防控措施，推廣「場所碼」及「數字哨兵」。 另一邊廂，北京疫情升溫，單日增99宗創本輪新高。當局指多宗聚集性疫情和社會面 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 今日 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 今日 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 今日 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 你可能感興趣 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 今日 01:00 省會千萬級人口城市 倡建「採樣圈」 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 今日 01:00 國家移民局：不鼓勵個人出國遊探親 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 今日 01:00 滬學者月刷卡僅11.4元 銀行關注 疫情 北京 上海 防疫措施 環球時報 新冠肺炎疫情 中華人民共和國國家衞生健康委員會 健康碼