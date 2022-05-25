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CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式

副刊版 2022/05/25

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時尚日式料理餐廳CENSU最近推出全新春季限定菜單，由總廚兼店主佐藤順（Shun Sato）與團隊精心打造，以新鮮當造食材入饌。當中重點推介包括有巴馬臣芝士鯖魚刺身（$248），魚肉先以柚子醋醃製，再

...

欄名 : 新鮮熱辣

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2022/05/24
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