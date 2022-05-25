CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 副刊版 2022/05/25 分享： 分享： 時尚日式料理餐廳CENSU最近推出全新春季限定菜單，由總廚兼店主佐藤順（Shun Sato）與團隊精心打造，以新鮮當造食材入饌。當中重點推介包括有巴馬臣芝士鯖魚刺身（$248），魚肉先以柚子醋醃製，再 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 2022/05/24 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 2022/05/23 即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 2022/05/21 米芝蓮1星中菜都爹利會館 全新招牌嘗味菜單及單點粵菜 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 2022/05/21 YOHO MALL 夏日動物主題打卡布置 周末市集主打戶外及寵物用品 人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 2022/05/20 人氣一鍋堂旺角再開分店 $168起晚市任食兩小時火鍋 日本 餐廳 新加坡 菜式 海鮮 蝦 西班牙 時尚 薑 雞肉