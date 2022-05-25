發現不居於上海的朋友，對於上海的生活現況還是頗多誤解。譬如聽到報道，不是說最高管制級別的封控區（要足不出戶），不是只剩幾十萬人嗎？那其他二千多萬人已經自由出行了吧！不是說做好復工復產了嗎？店舖不是開了嗎？

其實並沒有，當然早幾天，我們看到幾千人在火車站排隊的盛況，不過那可能是小量能出門的人，都趕往車站吧了。實情是，就算是最低隔離級別的防範區（即理論上可出小區在附近街道走走），絕大部分的所屬居委會，都升級加碼，不讓居民出區。之前個別區域，有每天出行證的派發，每天在指定時間可出街，那拿到這出屋批文的人，如想離開上海，就趁機會趕忙出走了。就算不走，每天兩個鐘能往外跑也只能走走路，沒太多店舖開門。

這批走的人主要都非上海人，可能是外地來上海打工，近兩個月被封禁的，就算回鄉需隔離，但都選擇先離開。另一些是各種原因封城前到了上海的，譬如來醫病的（醫治是全國各地人士到上海的重要原因之一），或出差的，暫且能出行就快快走了。

但問題是，就算讓你出小區，也沒正常交通工具去火車站或機場，於是各師各法。有錢的當然是叫「黑車」（即持有限額的汽車出行通行證，卻用以接私單的），幾百至幾千元不等（最近實例是朋友從東北來上海看在醫院老爸最後一面，浦東機場到醫院要二千元）。沒錢的，只能走路。見過騎共享單車的，拖着帶輪子的行李箱，像開馬車一樣。

車站此刻人多，因為不是所有人都有票即時能走，更多是先趁機到車站，再看有沒辦法買到車票。所以現在火車站外是聚滿過夜人流，露宿了多天，狼狽之極。