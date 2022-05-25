做得傳播行業，無論廣告定公關，先不求神來之筆的創作，合乎最基本專業操守才有資格講其他。做廣告或公關的，要自知身處大眾傳播行業，若專業失德，絕非僅僅個人的事，必牽涉其他人，最直接受影響的是客戶和自己公司。

左抄右抄當自己創作賣給客戶，遺害有三：一、個人操守和誠信差劣；二、以為抄襲面世能瞞天過海是無智慧；三、大眾傳播是眾目睽睽的行業，任何衰嘢必造成關公災難。三樣有齊，所製造的傷害，豈是抄襲人所能彌補、挽救或賠償得到？兼且陷他人不義：一、客戶成眾矢之的；二、自己公司蒙羞；三、要搵人執手尾。日前，汽車品牌Audi（奧迪）就在內地陷入關公困境。

Audi在內地應節氣小滿，發布《人生小滿》廣告，宣傳片中見劉德華說：「今天是二十四節氣的小滿，但是有一樣事情挺奇怪的。有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿，因為大滿不符合我們古人的智慧……小滿代表了一種人生態度，就是我們一直在追求完美的路上，但並不要求一定要十全十美。」甚具哲理，論創作意境堪稱高手。

惟廣告一出，抖音博主「北大滿哥」即指《人生小滿》一字一句，乃抄襲其於一八、二○及二一年在社交平台發布的創作，令公眾和廣告圈譁然，而負責此文案的是著名國際廣告公司M & C Saatchi。該公司後來發表聲明致歉，表示因公司服務奧迪的團隊版權意識淡薄。看到此處，有話想說：一間國際級廣告公司，竟然整個服務一個國際品牌客戶的團隊全都「版權意識淡薄」，這可反映很多問題，包括一間公司：一、把持專業操守準則的嚴謹程度；二、團隊創作的功力和品質；三、保護客戶聲譽的意識。

內地官媒亦批評，此乃年度醜聞，「會被釘在廣告史的恥辱柱上」。如此團隊，不是無知犯錯，而是有意識的抄襲，陷客戶、自己公司、劉德華和原創者於不義，若仍可側側膊混下去，豈止廣告史之恥，也是廣告界恥辱。