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肩胛與肩痛

副刊版 2022/05/25

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上文提及足踝作響問題，而本文繼續討論身體關節錯位概念，會談談肩的類似情況。肩咯咯聲情況若不正視，這很有可能會忽略肩肌腱勞損情況，更甚者與五十肩發展有關，可引致肩明顯活動收緊及嚴重疼痛。

這裏先提提正常的肩臂運動——肩胛肱骨節律（Scapulohumeral Rhythm），上臂提舉非全為肱骨動作，其必伴隨肩胛移動，否則動作半途停頓受限。正常當上臂前屈或外展60度至120度期間，手每提高一度動作，必要同時出現肩胛上旋半度動作，否則上臂肱骨在肩峰下有限的空間內壓迫肌腱及滑囊等組織，長期可致軟組織發炎或退化。

若平常一舉手一投足間如此講究，經常提舉手臂的運動員豈不是更易肩痛？按對照研究結果，發現運動員與正常人對照組的差別，運動員因熟練的練習致肩作出更有利的肩胛活動機制，會表現出任何角度下肩胛有顯著的上旋動傾向，這有利避免舉手時肩內夾擊筋腱的狀況。

另一邊廂，亦有研究發現出現肩痛後的人，其肩胛動作不如正常人，而即使痛症狀況改善，但肩胛應有的動作協調能力仍失常。平常我們若想得知肩動作正常與否，除可與健側肩膀比較外，亦可以S.I.C.K.的原則檢查肩胛位置與動作：這包括肩胛內下角突出；肩胛內旋，上臂呈前突狀；肩喙向前移位錯位，按壓疼痛明顯；肩胛肱骨節律改變，患側不如健側靈活多動。

在治療肩袖肌腱炎方面，從以往針對局部炎症，已變得更為整全的角度處理，例如肩袖肌群的各式訓練，主張改善上肢與肩胛間的肌力關係。而近年的研究更發現肩胛與胸壁間肌肉群，作離心收縮訓練更是有效改善肩胛的位置及動作表現，有效減低肩峰下的夾擊病態。這無疑啓發了肩部炎症的處理方法，思考點由局部治療，擴闊至整個肩頸背活動能力的考量。

肩胛與肩痛

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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