穩疫情早通關 促經濟繼續向前

本欄早前撰文，透過本港的人口統計數字，分析坊間熱議的「移民潮」，當中提出兩個觀點：

1、考慮到世紀疫症的影響，目前的人口數字變化似乎仍在合理範圍之內；

2、不過，無論如何，移民離港的情況確切存在，而且不論對土生土長的市民、還是長久於港工作生活的海內外人士而言，本港的吸引力肯定受疫情困擾而有所折扣。

在此基礎之上，筆者想由另一個視角出發：就經濟發展而言，假如「移民潮」令本地人口減少，那麼勞動力就會萎縮，進而影響長遠的生產力，打擊經濟增長動力。因此，筆者找來最新的勞動人口數字，結合之前的分析，期望更立體地透視情況。

港勞動人口 持續收縮

首先，一個鐵一般的事實是，本港的勞動人口正在收縮。勞動人口（不包括外傭）在2018年第一季約有367萬，其後輾轉減少，及至2019年第四季減少4.06萬至362.9萬，減幅1.1%；其後新冠疫情爆發，有關數字續降至去年末的352.3萬，與2019年第四季相比減少10.5萬，減幅2.9%。

同樣都是約兩年時間，勞動人口的減幅不論數字還是百分比，都翻了不止一倍，可以推斷「額外」的跌幅就是移民所致嗎？

須知道在統計上，勞動人口可以看成是「15歲以上人口」乘以「勞動參與率」（Labour Force Participation Rate，LFPR）的結果；前者不用解釋，後者則可以粗略理解為每100名15歲以上的香港人，有多少個「正就業」或「想就業但待業中」，亦即失業。與全球的發達經濟體一樣，本港的LFPR都一直處於一個大型下跌軌當中，由1993年的61.6%，下降至去年的57.2%。

勞動參與率下跌 兩大因素

有關下跌歸因於人口結構和社會發展：一方面，人口老化令長者佔比上升，隨着愈來愈多長者退休，LFPR自然下跌；另一方面，教育體系擴大，年輕人踏入職場的時間，會因為愈來愈多及較可負擔的教育機會出現而延遲，也令LFPR下跌。

具體而言，2019年第四季與2018年第一季比較，LFPR由59.4%下降至58.1%，減幅1.3個百分點；及至2021年第四季，LFPR跌至56.7%，減幅1.4個百分點。換言之，近幾年的LFPR收縮速度尚算平穩；事實上，若LFPR維持在58.1%不變，2021年第四季的勞動人口為361萬，與疫情前的2019年第四季的362.9萬水平相若。

不過，若要更加精準理解勞動人口的趨勢，我們應按年齡劃分，仔細分析不同組群的變化。文中附表顯示2019年及2021年第四季的勞動人口和LFPR數字，以及按年齡組群劃分的相應變化；把附表左右方結合來看，能夠透視不少細節：

疫下選擇進修 港青延入職場

1、年輕勞動力明顯減少：15至29歲的年齡群中，勞動力減少了6.4萬人，減幅逼近1成，佔整體勞動力變化的6成；當中15至24歲的年齡群，LFPR與勞動人口同見下跌，相信除了是人口結構的影響（倒推有關年齡群的出生年份：香港的粗出生率由1997年的1.127，持續走低至2006年的0.984），恐怕也歸於經濟受疫情打擊，多了年輕人選擇繼續進修，延遲加入職場所致；

2、較年長者勞動力增加：另一個極端是60歲以上，其中60至64歲組群LFPR和勞動力同見增長，65歲以上的組群更是出現LFPR下跌、但勞動人口增加的情況。這是否代表有長者在退休後一段時間，發現積蓄不夠或其他原因重投勞動市場，難以就此論斷，但肯定充分反映了本港人口老化，較年長人口佔比愈來愈高的現象；

中年整體人口減 或移民所致

3、中年勞動力縮減：最關鍵的觀察，是45至59歲的組群。有關勞動人口合計減少了4.1萬，數目不少；更重要的是，相關組群的LFPR沒有下跌，甚至出現明顯上升（0.4至1.2個百分點）。換言之，在相關人口參與勞動市場意慾增加的情況下，勞動力卻出現萎縮，即是說該年齡整體人口的「池」減少得更快。

結合25至29歲勞動人口出現類似的情況，相信某程度反映了移民（尤其是舉家離港）的情況。說「某程度」，因為正如本欄早前所述，相關人口的減少，也可能源於恒常穿梭內地及香港、或來自海外的外派人員，因疫情和隔離安排的限制，在過去兩年長駐內地或已調回本國，令流動人口減少；當中兩者（「流動人口因疫情減少」和「港人移民」）的比例為何，則無法準確估算。

無論如何，自2019年夏天起，本港經歷了極其動盪的3年。面對重大的政治、社會、經濟、公共衞生等各方面的改變和衝擊，有港人決定移居外地實屬正常；而除了移民之外，無論是因為疫情打擊經濟，影響企業招聘意慾，令年輕人延遲投入職場，還是因長久未能通關，以致流動人口大減，都在在反映「一切還看抗疫」。惟有穩控疫情、盡早通關，香港的社會經濟才有繼續向前的動力和本錢。

▲ 惟有穩控疫情、盡早通關，香港的社會經濟才有繼續向前的動力和本錢。（資料圖片）