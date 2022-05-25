內外因素夾擊 人幣滙價續走弱？

近期，人民幣大幅貶值，部分因素是外部環境變化，即美元升值；但與此同時，中國的內在經濟因素也造成人民幣走弱。人民幣兌一籃子貨幣的CFETS指數，從上月15日的105.08，下降至上周五（20日）的100.41。

下調外滙存準率 影響有限

人民幣滙率走勢，與2月以來中國投資組合資金外流趨勢基本一致。具體來說，法國外貿銀行的跨境資本流動監測顯示，證券投資在2月和3月分別外流320億美元和410億美元，外國投資者持有的中國債券，在2月和3月分別減少了130億美元和180億美元。

在此背景下，許多投資者都關注人民銀行會否採取措施，延緩人民幣滙率的貶值趨勢。人民銀行上月宣布，自上周日（15日）起，將金融機構外滙存款準備金率由9%下調至8%，但這只是一個小嘗試，對外滙市場的影響有限。

人行外滙儲備減 僅估值效應

一個可能與之相關的事實是，中國外滙儲備上月突然出現下降，從3月的3.19萬億美元，下降至3.12萬億美元。然而，經過我們的分析，這次外滙儲備的下降，主要是由於估值效應，而非人民銀行大規模的外滙干預。

事實上，美元大幅升值，本身就會造成央行持有的非美元資產價值下降，造成外滙儲備減少，利率升高也通常會對估值產生負面影響；更具體地說，上月美元指數大幅升值，降低了中國外滙儲備中非美元資產的市值，美國國債收益率上升，則壓低了美元計價債券資產的價格，最近歐元計價資產的價格也出現了同樣的情況。

此外，盡管外滙儲備中直接投資於股票的比例可能相對較小，但全球股市的回調修正，也可能對外滙儲備的價值造成壓力。我們的測算顯示，上述3個因素或使中國的外滙儲備在過去一個月減少680億美元，反映上月外滙儲備變動，基本上是估值效應所造成，沒有迹象表明人民銀行對外滙市場進行了顯著干預。

保持滙市靈活 3大好處

從人民銀行的角度來看，保持外滙市場較強的靈活性，具有以下好處：首先，面臨外需疲弱的環境（出口增速從3月的按年14.7%，下降至4月的3.9%），滙率貶值可以促進出口；其次，人民幣走弱也是寬鬆貨幣政策的一部分；第三，外滙儲備水準是支撑市場參與者對中國金融體系信心的一個關鍵指標，因此人民銀行未必願意在資本外流的初期出手干預，以損耗外滙儲備。

不過，這並不代表其他金融機構沒有對人民幣貶值採取緩衝措施。鑑於過去數年證券投資流入增加，這些機構積累了大量美元資產，有能力在官方沒有動用外滙儲備的情況下，一定程度地穩定外滙市場。

今後，我們預計人民銀行將會賦予人民幣滙率更大的靈活性。受到新冠疫情困擾，中國經濟前景有待觀察，加上美元整體上走強，意味人民幣貶值的可能性仍將延續。如果出現意外的大幅波動，人民銀行以及國有商業銀行可能會傾向於對較大的短期波動加以遏制，畢竟外滙市場以及整體金融市場保持穩定，對於保證中國市場的投資者情緒仍然很重要，特別是在資本外流的情況下。

▲ 受疫情困擾，中國經濟前景有待觀察，加上美元整體上走強，意味人民幣貶值的可能性仍將延續。（資料圖片）