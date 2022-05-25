回歸25年主題曲《前》 姜濤有份唱？ 政治版 2022/05/25 分享： 分享： 今年是香港回歸25周年，港府按慣例推出主題曲，名為《前》，特首林鄭月娥昨僅透露是由多名歌星主唱，外界即猜測，會否有人氣男團MIRROR成員姜濤？ 林鄭僅稱多名歌星唱 其實早在去年底的「特區成立二十五周年慶 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 限聚令研公告方式修改 惹議員不滿 2022/05/24 限聚令研公告方式修改 惹議員不滿 民主黨未來參選意向 羅健熙「無落閘」 2022/05/23 民主黨未來參選意向 羅健熙「無落閘」 林鄭將卸任 立會下月舉行餞別午宴 2022/05/21 林鄭將卸任 立會下月舉行餞別午宴 下屆醫衞局局長 盧寵茂大熱？ 2022/05/20 下屆醫衞局局長 盧寵茂大熱？ 陳健波：審議撥款「太快」 非好事 2022/05/19 陳健波：審議撥款「太快」 非好事 政治 香港 七一回歸 歌曲 Mirror 姜濤 林鄭月娥 歌手 音樂 運動員