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回歸25年主題曲《前》 姜濤有份唱？

政治版 2022/05/25

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今年是香港回歸25周年，港府按慣例推出主題曲，名為《前》，特首林鄭月娥昨僅透露是由多名歌星主唱，外界即猜測，會否有人氣男團MIRROR成員姜濤？

林鄭僅稱多名歌星唱

其實早在去年底的「特區成立二十五周年慶

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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