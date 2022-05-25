Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱

電商巨頭亞馬遜（Amazon）已開始在旗下的英國運輸貨車安裝人工智能（AI）鏡頭，以記錄貨車內部和道路上的錄像。AI鏡頭的作用包括監察送貨司機的路綫、監測道路違規或司機的不良行為，以及收集數據協助評估

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