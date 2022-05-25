Informatica新產品 免費快速上傳雲端 行政人員版 2022/05/25 分享： 分享： 美國企業雲數據管理企業Informatica昨舉行「Informatica World 2022大會」，該企執行副總裁兼首席產品總監Jitesh Ghai於會上提到，有鑑於數據分析對企業變得愈趨重要， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 今日 Amazon旗下英貨車 設AI鏡頭涉侵私隱 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 2022/05/24 《浩劫殺陣》開發商 搬往布拉格復工 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 2022/05/24 小米Leica戰略合作 首款機或為12 Ultra 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 2022/05/23 荷企助烏抗俄 研商用無人機鼓彈匣 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 2022/05/23 Netflix增10種語言 助殘障者觀看原創內容 雲端