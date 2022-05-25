  • 24°C
香港時間 : 2022525日 (三) 02:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戴琪：調整對華關稅 須有戰略考慮

中國版 2022/05/25

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周一（23日）重申正考慮削減對華商品關稅後，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨日（24日）給出了補充回應，稱美國在決定是否取消中國關稅時必須具有「戰略性

...

相關文章

四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立
今日
四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立
拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？
今日
拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？
京回應印太經濟框架 指合作不宜排他
今日
京回應印太經濟框架 指合作不宜排他

你可能感興趣

四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立
今日 01:00
四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立
拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？
今日 01:00
拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？
京回應印太經濟框架 指合作不宜排他
今日 01:00
京回應印太經濟框架 指合作不宜排他
中美關係 拜登 貿易戰 關稅 通脹 美國貿易代表辦公室（USTR） 美元

上一篇文章

京回應印太經濟框架 指合作不宜排他

下一篇文章

人行中銀保監部署 加大信貸投放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？