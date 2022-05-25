戴琪：調整對華關稅 須有戰略考慮 中國版 2022/05/25 分享： 分享： 美國總統拜登（Joe Biden）周一（23日）重申正考慮削減對華商品關稅後，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨日（24日）給出了補充回應，稱美國在決定是否取消中國關稅時必須具有「戰略性 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立 今日 四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 今日 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 今日 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 你可能感興趣 四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立 今日 01:00 四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 今日 01:00 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 今日 01:00 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 中美關係 拜登 貿易戰 關稅 通脹 美國貿易代表辦公室（USTR） 美元