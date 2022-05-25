四方峰會落幕 京促勿挑動陣營對立 分析：圖加速遏華 提海事倡議針對中國 中國版 2022/05/25 分享： 分享： 美日印澳領導人昨日（24日）在東京舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會，會後發布聯合聲明，重申推動自由開放的印太，反對任何武力改變現狀的企圖。四國亦擬在5G、生物科技領域強化合作，又提出一項針對在印太 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 今日 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 今日 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 戴琪：調整對華關稅 須有戰略考慮 今日 戴琪：調整對華關稅 須有戰略考慮 你可能感興趣 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 今日 01:00 拜登涉台言論 改變「戰略模糊」政策？ 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 今日 01:00 京回應印太經濟框架 指合作不宜排他 戴琪：調整對華關稅 須有戰略考慮 今日 01:00 戴琪：調整對華關稅 須有戰略考慮 中美關係 外交 拜登 中國外交部 國際法 岸田文雄 一帶一路 美元