美日印澳領導人昨日（24日）在東京舉行「四方安全對話」（QUAD）峰會，會後發布聯合聲明，重申推動自由開放的印太，反對任何武力改變現狀的企圖。四國亦擬在5G、生物科技領域強化合作，又提出一項針對在印太

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