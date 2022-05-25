V city感謝周 優惠產品低至1元 工商版 2022/05/25 分享： 分享： V city連續9年舉辦的感謝周歸來，由即日起至5月31日期間，推出5大消費獎賞回饋顧客。 5大消費賞首先包括「$1、$10震撼價專區」，優惠產品包括1元燕麥黑米露及美國天然小紅莓乾；「全場瘋狂買+消費 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 商訊 最新專欄文章 更多 Blue Bottle夥MaskOn 推限定口罩 今日 Blue Bottle夥MaskOn 推限定口罩 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 2022/05/17 麥拿侖藉收購冠軍車隊 明年首參賽Formula E 英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 2022/05/17 英皇娛樂旗下首位藝人 張敬軒打造NFT HertzCity 《梅艷芳》導演版分5集 Disney+ 2月2日上架 2022/01/07 《梅艷芳》導演版分5集 Disney+ 2月2日上架 屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場 2022/01/07 屈臣氏蒸餾水╳七師傅 虎年開運七色系列登場 商場 V city