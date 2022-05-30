【掃單7億】高通脹蔓延全球  手持現金保值靠1招

「現金為王」是投資大師畢菲特（Warren Buffett）奉行半個多世紀的投資信條，面對近期史無前例的市場波動，這位91歲高齡的「奧馬哈先知」在今年5月初的伯克希爾（巴郡）股東大會上再次強調：「現金就像氧氣一樣重要。」然而，身處風高浪急的市場環保，投資者怎樣才能有效令手上的現金不被通脹蠶食？



43%港人對現金理財品表現不滿



眾所周知，巴郡帳面上每年都有大量的現金等價物及債券，倉位接近峰值的85%，確保公司能在機會來臨時能拿出大量現金下注。不過，對於一般投資者而言，在市場前景撲朔迷離之際，增加現金持倉雖然重要，但通脹持續攀升，持有過多現金亦可能面對通脹侵蝕資產的問題。



近期，St. James's Place Wealth Management Asia（SJP Asia）發表的「香港財富與生活2021」調查便顯示，43%的受訪者認為現金作為投資產品的表現一般或不理想。



加息周期下一分一釐都不能輕視，如何才能令辛苦累積的「閒錢」有效增值？眼見股市波動，風險太高不宜貿然投資；假如買入政府債券，又要面對資金被鎖死，難以隨時投入資金捕捉股市升浪的情況。



綠債ibond亦難兼顧收益與靈活性



誠然，若論抗通脹的穩健投資，港府發行的債券或是一個低風險、收益穩定的投資選擇。例如近日上市的綠色債券（綠債），入場費1萬，保底息率2.5厘，惟年期需要3年；至於通脹掛鈎債券（iBond）雖然同是穩妥的投資選項，但其入場費與年期跟綠債相同，而去年發行的iBond保底息率更較綠債低，僅為2%。



到底除了綠債、ibond以外，市場上還有哪些可兼顧資金靈活性及穩定收益的投資呢？華泰國際旗下漲樂全球通近日推出「樂盈寶」，或許能為投資者提供一個不錯的抗通脹現金管理方案。



「樂盈寶」為漲樂全球通推出的全新餘款理財服務。「樂盈寶」服務指系統以自動申購或贖回的方式把漲樂全球通客戶賬戶的閒置現金投資於認購香港證監會認可的基金，旨在為用戶提供風險較低且流動性高的現金管理工具，提高用戶閒置資金的使用效率。



以下為政府債券，以及透過「樂盈寶」投資基金的特色：

已掃單破7億 善用閒錢 進可攻退可守

「樂盈寶」推出不足半月已有數千用戶開通服務，累計掃入的資金規模超7億港元。開通「樂盈寶」服務後，系統將在每個交易日自動把用戶於漲樂全球通帳戶內的閒置現金，投資於接入基金，有關投資金額將100%計入現金購買力，其後用戶仍可直接運用相關資金在漲樂全球通內進行股票交易等投資。



據了解，「樂盈寶」接入的獨家基金產品，目標日日分紅³，最快開通當天就可產生股息收益。同時投資者存放於「樂盈寶」的資金亦可隨時入市，靈活贖回以作其他投資，具備較高的流動性，並支援T+0交收。假如當經濟出現波動，投資者不欲入市，「樂盈寶」用戶亦可將閒錢暫存戶口，實現「進可攻，退可守」，避免因資金調撥錯過投資機會。



此外，「樂盈寶」接入的基金產品⁴屬低風險類基金產品，也是通過香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）認可及監管的公募基金¹。重要的是，其接入的基金主要投資於以美元/港幣計價的貨幣市場工具，令投資者有機會受惠於2022年聯儲局的加息周期。



「樂盈寶」開通辦法簡單方便，新舊客戶皆可於漲樂全球通手機應用程式（app）內的主頁下方，透過目錄欄中的「財富」介面一鍵開通「樂盈寶」服務。



目前，用戶透過「樂盈寶」進行交易，毋須繳付認購費、贖回費、交易費及轉換費等費用。



多重獎賞優惠高逾萬元



為慶祝「樂盈寶」正式啟用，華泰國際同步推出雙重現金回贈活動，現金回贈高逾1萬港元：



1. 開戶入金拿好禮：享最高1萬港元現金獎勵

即日起至2022年7月31日，漲樂全球通用戶累計淨入金符合對應條件，且「樂盈寶」保持開通狀態，閒錢限時額外加贈最高3%年化獎勵，最高可達1萬港元。

2. 邀好友「盈」獎勵：額外加贈3%年化獎勵

即日起至2022年7月31日，漲樂全球通用戶邀請好友，受邀有效戶達指定人數，可在原有《邀好友拿獎勵》活動基礎上（每邀1位有效戶獲約500港元獎勵），再享最高3%年化獎勵，最高可再享1千港元。