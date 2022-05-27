雲端服務領先業界　eCloudvalley獲AWS頒發年度服務合作夥伴獎

▲ eCloudvalley香港區業務總監Rachel（左）表示很高興榮獲AWS頒發的2022年度服務合作夥伴（Services Partner of the Year）獎。旁為AWS香港區業務暨合作夥伴總監Chris。

雲端運算市場龐大，作為全球最全面和廣泛採納的雲端平台，亞馬遜雲端服務Amazon Web Services（AWS）今年頒發獎項，以表彰合作夥伴網絡 （APN）成員的出色表現。雲端技術服務提供商eCloudvalley今年就榮獲2022年度服務合作夥伴（Services Partner of the Year）獎， AWS香港區業務暨合作夥伴總監蘇小龍 （Chris So）讚揚：「他們在不同範疇均十分出色，幫助客戶加速整個數碼轉型過程。」



着力培訓人才



年度服務合作夥伴獎包括服務領域、客戶數量，以及客戶回饋等。Chris解釋，eCloudvalley在金融服務及數碼轉型等重要範疇表現都相當突出，是少數有如此成績的香港合作夥伴。



現時eCloudvalley在全球擁有過千名客戶，單是香港已經服務超過450多間企業，主要協助客戶雲端遷移、數據分析及機器學習等。對於今次得獎，eCloudvalley香港區業務總監李悅容（Rachel Li）表示：「感謝AWS對我們的長年支持，這個獎項更證明我們的雲端服務受到各方肯定。」她分享，公司過往曾收到不少客人的感謝信，答謝他們服務到位，成功解決不同問題。Rachel形容，今次得獎猶如一支強心針：「更加鼓勵我們加大投資力度，繼續將香港的雲端市場做大。」

▲ Rachel表示，是次得獎鼓勵公司加大投資力度，繼續將香港的雲端市場做大。

Chris提到，特別欣賞eCloudvalley在人才培訓方面的努力：「我覺得香港普遍最大挑戰是缺少數碼專才，市場上人才不足，令客戶在執行上遇到相當困難。eCloudvalley卻透過不斷聘請及培訓人才去壯大公司能力，從而有龐大人力、資源、多樣化的服務去協助客戶採用雲端數碼轉型。」作為AWS其中一間培訓合作夥伴（ATP），eCloudvalley在人才培訓上有充分優勢，不但為公司員工提供訓練，亦提供專業的雲端顧問諮詢與教育培訓服務。

▲ Chris讚揚eCloudvalley在金融服務及數碼轉型等重要範疇表現相當突出，是少數有如此成績的香港合作夥伴。

Rachel補充，公司與本港不同大專院校都有合作計劃，聘請畢業生加入公司訓練，為期一至兩年，之後會根據員工的興趣和才能，分配他們到不同崗位深造。公司亦會上載教材到教育平台，讓有興趣的員工隨時自學。



堅持顧客至上



現今社會環境變遷迅速，雲端運算發展日新月異，eCloudvalley抱着「顧客至上」的原則不斷提升質素，讓服務與時並進。「很多時候，客人都會尋求到中國內地或者亞洲地區發展的機會，我們意識到這些需求，所以一直持續拓展服務至世界各地，並協助他們聯繫海外。」



eCloudvalley現時已發展至10多個亞太地區，包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和印尼等等。Rachel坦言，這種與客戶的互信得來不易：「我們着重與客戶的長期合作關係，不會因為短期利益而犧牲信任，所以他們也放心讓我們協助拓展生意。」



Chris讚許，eCloudvalley就像一間發展迅速的初創企業，在協助客戶發展同時，自己亦日漸壯大，如今已成為AWS核心級服務合作夥伴：「他們已達到一定規模，影響整個市場及數碼轉型的趨勢。」英國《金融時報》去年公布「2021年亞太區高成長企業」500強名單，eCloudvalley位居第12名，足證他們的實力雄厚。



eCloudvalley亦敢於創新，去年起開始與AWS拓展結合內部私有雲及公用雲共享數據的混合雲（hybrid cloud）服務。「去年我們成功幫助企業實行解決方案，將AWS服務伸延到數據中心，以解決客戶低延遲的需要，是香港首個客戶採用的個案。」Rachel笑言，eCloudvalley是勇於創新的公司：「每當AWS推出新服務，我們都會第一個舉手，雖然有時也會碰壁，但我們就是從失敗之中不斷學習，才會進步。」



對於亞洲雲端市場近年出現爆炸性增長，Chris認為，雲端乃未來大勢所趨，雲端市場在香港仍是起步階段，很多企業只是剛剛開始採用有關技術，所以在本港還有巨大潛力：「期望eCloudvalley能與我們一起，協助香港企業加速數碼轉型，提供更多元化及全面服務。」



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(特約)