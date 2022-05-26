沙田偉華中心 核心地帶受歡迎 地產版 2022/05/26 分享： 分享： 東鐵綫過海段已正式通車，紅磡至金鐘車程由之前19分鐘縮至7分鐘，隨着交通進一步便捷，帶動鐵路沿綫物業，沙田偉華中心屬其中一個受惠屋苑。 物業位處正街11至17號，屬沙田市中心核心地域，比鄰市中心多個屋苑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 偉華中心2座低層G室（36年樓） 今日 偉華中心2座低層G室（36年樓） 偉華中心1座中層G室（36年樓） 今日 偉華中心1座中層G室（36年樓） 偉華中心3座低層H室（36年樓） 今日 偉華中心3座低層H室（36年樓） 你可能感興趣 偉華中心2座低層G室（36年樓） 今日 01:00 偉華中心2座低層G室（36年樓） 偉華中心1座中層G室（36年樓） 今日 01:00 偉華中心1座中層G室（36年樓） 偉華中心3座低層H室（36年樓） 今日 01:00 偉華中心3座低層H室（36年樓） 沙田 偉華中心 放盤 紅磡 沙田中心 好運中心 新城市廣場3期