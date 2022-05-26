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沙田偉華中心 核心地帶受歡迎

地產版 2022/05/26

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東鐵綫過海段已正式通車，紅磡至金鐘車程由之前19分鐘縮至7分鐘，隨着交通進一步便捷，帶動鐵路沿綫物業，沙田偉華中心屬其中一個受惠屋苑。

物業位處正街11至17號，屬沙田市中心核心地域，比鄰市中心多個屋苑

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